1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu: Önemli olan Türk sporunun çıkarları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından, "Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok" dedi.
 29 Temmuz 2020 18:46
Yazdır
Bakan Kasapoğlu: Önemli olan Türk sporunun çıkarları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından, "Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. TFF yönetiminin özel daveti ile toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu. Riva'da dünyanın en gelişmiş spor eğitim merkezlerinden birini açacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Gerek olimpik gerek paralimpik alanlarda hizmet verecek bir tesis. Biliyorsunuz, federasyonlarımızda görüş noktasındaki değerlendirmeleri yaptık. Bu çerçevede biliyorsunuz gerek salgın sürecinde ve sonrasında bu anlamda işbirliklerimiz devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok. Ülkemizin bu salgın sürecindeki performansı hakikatten çok ama çok ileride. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu süreç tüm gelişmiş ülkelere model olacak nitelikte ve pek çok alanda liderliğini ispat etmekte. Bu sürecin etkilediği en önemli konulardan biri spor. Gerek ulusal, gerek uluslararası anlamda şampiyonaların iptal edilmesi durumlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Hamdolsun ki tüm paydaşlarımızın iş birliği sayesinde hemen hemen bitirme noktasına geldik. Bunun sonucunda fedakarlık ortaya koyan federasyonumuzu ve yönetimi gönülden kutluyorum. Bu süreçlerin özellikle sporda ve her alanda olan iddiasını sporda da her gün bir adım gitme felsefesinde. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve değer gören anlayışıyla 18 yılda gelen mesafe herkesin takdirle izlediği, altyapısıyla ve sporcu profiliyle geldiği nokta çok önemli. Biz bu salgın sürecinin başından itibaren bu süreci spor camiası olarak fırsata dönüştürme ihtiyacımız olduğunu ortaya koyduk. Bugün TFF'nin ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin sadece Süper Lig'i değil amatöre kadar, bugünlerini değil yarınlarını kurtarmaya ve geliştirmeye yönelik önemli bir takım kararları da federasyonumuz almış oldu. Dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda beni duygulandıran ve mutlu kılan tablo söz konusuydu. Kulüplerimizin gösterdiği dayanışma ruhu, birlik beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Pandemi sürecindeki durumun ve sporumuzdaki üretim çok önemli. Ben sporun tüm paydaşlarına ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle halkımızın bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüm liglerde bu sezon küme düşme yok
29 Temmuz 2020 18:07		 Kulüpler Birliği, Süper Lig'de düşme olmasın dedi
28 Temmuz 2020 17:53
Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya'da namaz kılmak var
27 Temmuz 2020 13:04		 Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti
26 Temmuz 2020 17:48
Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
25 Temmuz 2020 17:47		 Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
25 Temmuz 2020 16:23
Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu
25 Temmuz 2020 16:17		 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı
24 Temmuz 2020 18:03
Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor!
22 Temmuz 2020 17:00		 Başkan Gümüşdağ yanıtladı: Medipol Başakşehir satılacak mı?
21 Temmuz 2020 09:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı18:46 - Bakan Kasapoğlu: Önemli olan Türk sporunun çıkarları18:42 - Bakan Akar ve komutanlar, MSB'deki bayramlaşma törenine katıldı18:40 - Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL18:38 - 'Daha sıkı tedbirlere dönmek zorunda kalabiliriz'18:35 - Vuran 15 vurulan 13 yaşında!
18:23 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:15 - FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar18:07 - Tüm liglerde bu sezon küme düşme yok17:59 - Belediye başkanı makamında darp edildi iddiası17:53 - İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı17:45 - Bakan Koca'dan 'personel alımı' açıklaması
17:40 - Polis sahte parayla pazarda kurbanlık aldı17:33 - Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı17:20 - Bakan Fahrettin Koca, bayram tedbirlerini açıkladı17:18 - İYİ Partili Türkkan'dan seçim açıklaması17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:07 - CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
FETÖ mağduru komutana görev
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zonguldak 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
irfan can kahveci 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
huylanmak 2
fabrice n'sakala 1
kurban bayramı 2
corona virüs vaka sayısı 3
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam