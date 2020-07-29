Koronavirüs tablosunda artık zatürre oranı da gösterilecek
|29 Temmuz 2020 19:23
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Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.
Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." ifadelerini kullandı.
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