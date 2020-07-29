1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs tablosunda artık zatürre oranı da gösterilecek

Bakan Koca: "Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek."
 29 Temmuz 2020 19:23
Yazdır
Koronavirüs tablosunda artık zatürre oranı da gösterilecek

Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." ifadelerini kullandı.

28.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

27.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

26.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

25.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

24.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

23.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

22.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

21.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

20.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

19.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

18.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

17.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

16.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

15.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

14.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

13.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık müdürü uyardı: Vakalar daha çok aile içinde yayılıyor
29 Temmuz 2020 14:34		 TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi
28 Temmuz 2020 21:01
Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü
28 Temmuz 2020 20:55		 Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi
28 Temmuz 2020 20:36
Koronavirüse yakalanan beyin cerrahı yaşadıklarını anlattı
28 Temmuz 2020 20:27		 AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
28 Temmuz 2020 19:31
Erzurum Valisi'nden düğün salonu işletmecilerine uyarı
28 Temmuz 2020 19:14		 1 kişi 24 kişiye koronavirüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu
28 Temmuz 2020 19:11
Bilim Kurulu üyesinden kritik 'tatil' uyarıları
28 Temmuz 2020 16:58		 Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
28 Temmuz 2020 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:34 - Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı20:31 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı20:26 - Sümela Manastırı'nın tanıtımı için internet sitesi hazırladı20:23 - Bakan Soylu başkanlığında bayram tedbirleri toplantısı yapıldı19:51 - Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler19:49 - TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
19:46 - Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılar19:33 - Konya'da kamu malına zarar veren kişi tutuklandı19:23 - Koronavirüs tablosunda artık zatürre oranı da gösterilecek19:19 - 'Mor baklava' yapmaya başladı, siparişlere yetişemiyor19:13 - Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan yakalandı19:08 - Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
19:07 - İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti18:54 - Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı18:46 - Bakan Kasapoğlu: Önemli olan Türk sporunun çıkarları18:42 - Bakan Akar ve komutanlar, MSB'deki bayramlaşma törenine katıldı18:40 - Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL
18:38 - 'Daha sıkı tedbirlere dönmek zorunda kalabiliriz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurban bayramı 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
gram altının 425 liraya çıkması 3
brahim darri 1
corona virüs vaka sayısı 3
huylanmak 2
zonguldak 1
obezite 2
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
tuzlaspor 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam