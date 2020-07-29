Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da bir terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
|29 Temmuz 2020 19:08
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Şanlıurfa'da bir terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.
Emniyet güçlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, silah ve teçhizatıyla Suruç ilçesinde polise teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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