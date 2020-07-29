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TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
 29 Temmuz 2020 19:49
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TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı.

Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.

DHA
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