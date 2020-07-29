TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
|29 Temmuz 2020 19:49
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı.
Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.
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