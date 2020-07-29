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Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler

Samsun'da, düğün konvoyuna katılan 10'dan fazla TIR, trafiği birbirine kattı. Polis, konvoya katılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan TIR sürücülerine ceza kesti.
 29 Temmuz 2020 19:51
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Samsun'da, düğün konvoyuna katılan 10'dan fazla TIR, trafiği birbirine kattı. Polis, konvoya katılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan TIR sürücülerine ceza kesti.

Olay, 25 Temmuz günü akşam saatlerinde Ladik ilçesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan TIR sürücüleri, korna sesleri arasında caddede ilerledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyardı. Uyarılara rağmen korna çalmaya devam eden ve yolu kapatan TIR sürücülerine toplam 3 bin 980 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan TIR sürücülerinin yolu kapattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
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