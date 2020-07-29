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Bakan Soylu başkanlığında bayram tedbirleri toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor.
 29 Temmuz 2020 20:23
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Bakan Soylu başkanlığında bayram tedbirleri toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Kurban Bayramı'nda illerde valiliklerce uygulanacak tedbirlerin yanı sıra her ilin durumuna göre il umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınacak kararlar ve trafik tedbirleri değerlendiriliyor.

Bakan Soylu'ya toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ile Bakanlık bürokratları eşlik ediyor.
Anadolu Ajansı
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