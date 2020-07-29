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'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı

İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla internet sitesi hazırladı.
 29 Temmuz 2020 20:26
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'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı

İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla internet sitesi hazırladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sümela Manastırı'nın tanıtımı için "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açıldığı belirtildi.

"Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılayan internet sitesinde Sümela Manastırı'nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylar ve fotoğraf galerisi yer alıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sümela Manastırı'nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela'nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına sumela.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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