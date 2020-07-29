Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
|29 Temmuz 2020 20:34
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Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda kurulan CAT 3A sisteminin tamamlandığını bildirdi.
Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan uçuş iptallerine çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de sayılı havalimanında bulunan CAT 3A sisteminin bir süre önce Erzurum Havalimanı'nda da kurulmaya başlandığını hatırlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın Erzurum'a geleceğini ve havalimanında basın açıklaması yapacağını belirten Memiş, "Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaların bittiğini söyleyebiliriz. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve resmi açıklamayı Bakanımız yapacaklar. Bildiğimiz kadarıyla Bakanımızın uçağı yeni yapılan piste inecek ve uçakla ilk inişi de Bakanımız yapmış olacak." dedi.
Memiş, CAT 3A sisteminin Erzurum için büyük önem taşıdığına işaret ederek, yeni pistin hayırlı olmasını diledi.
Bu yatırımda emeği geçen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve ilgili yetkililere, Erzurum milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Memiş, "Pist gerçekten çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra özellikle kış mevsiminde uçak iptalleri olmayacak ve civar illerde sorun yaşayanlar Erzurum'a inecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, Erzurum gündemini çok meşgul eden havalimanı pistiyle ilgili olarak temmuz ayı bitmeden kente geleceğini ve söz konusu pistin açılışını yapacaklarını bildirmişti.
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