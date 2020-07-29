1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor

Erzurum'un Aşkale ilçesi Kapıkale Mahallesi'nde oturanlar, cep telefonları çekmediği için iletişim kurabilmek adına şebeke avcılığı yapıyor. Yakınlarıyla görüşmek için dağa çıktıklarını, kimi zaman da telefonları ağaca astıklarını belirten Osman Nuri Altun, "Başımıza bir şey geldiğinde sağlık ekiplerine dahi ulaşamıyoruz, iletişim hakkımızın verilmesini ediyoruz" dedi.
 29 Temmuz 2020 20:40
Yazdır
Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor

İlçeye 83 kilometre uzaklıkta bulunan 30 hane, 113 nüfuslu Kapıkale Mahallesi'nde şebeke sorunu yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla görüşmek için dağa çıkıyor. İletişim sıkıntısı çekilen mahallenin sakinleri, yakınlarıyla irtibat kurabilmek için kimi zaman cep telefonlarını ağaca asarak, saatlerce şebeke gelmesini bekliyor.

Köy statüsünden mahalle olarak ilçeye bağlanan mahallede sabit telefon kablolarının hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrasında evlerinde ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler ise internet verimli çalışmadığı için ödevlerinin yanı sıra gündelik kullanımlarında da sorunlar yaşıyor. İki yıl önce aralarında 2 bin imza toplayarak GSM şirketlerine başvuruda bulunan ve şirketlerin 'verici çalışması yok, olduğu zaman çalışma yapılacak' cevabıyla da hayal kırıklığına uğrayan mahalle halkı, şimdi yetkililerden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

İLÇEYE BİLE GİDİYORLAR

Elinde telefonla mahallenin dışına çıkanların şebeke avcılığı yaptığını söyleyen Alipaşa Basat, "Telefonlarımızda şebeke arıyoruz ama hiçbirine bağlanamıyoruz. Bütün operatörlere sesleniyorum. Mahallede her operatörün abonesi var ama şebeke yok. Hiçbir zaman verimli kullanamadık. Ya tepelere çıkıyoruz ya da köyün üç kilometre dışına gidiyoruz. Bazen Aşkale ilçe merkezine yakın yerlere gidiyoruz. Sesimizi duyun artık" diye konuştu.

TELEFONU AĞAÇTA BEKLİYOR

Çocukları ve torunlarıyla konuşmak için cep telefonunu ağaç dallarının arasına yerleştirdiğini ifade eden Akif Ayak, "Çocuklarımla konuşmak için telefonum ağaçta bekliyor, birini de genelde pencerenin önüne bırakıyorum. Ama konuşamıyoruz. Evde iki yaşlı, telefonumuz çalar diye bekliyoruz ama çalmıyor. Gençler gibi tepelere tırmanıp, uzaklara gidemiyoruz. Hastalığımız olsa ulaşacak kimsemiz yok" dedi.

HIRSIZLAR TELEFONLARIN KABLOLARINI ÇALDI

Tek iletişim kaynakları olan sabit telefonlarının kabloları çalınca telefonsuz kaldıklarını kaydeden Osman Nuri Altun, "Köyümüzde yıllardır telefon çekmiyor. Ben ilçede yaşıyorum, anne babam ise köyde. Onlara her zaman ulaşamıyorum. Yaşları ilerledi, hastalık var, hayvanlar var bu tür durumlarda iletişim sağlayamıyoruz. İletişim hakkımızın bizlere verilmesini talep ediyoruz. Sabit telefonlar çekilmişti, ancak hırsızlar kabloları çaldı. GSM şirketlerinden, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, valimizden sesimizi duymalarını istiyoruz. Biz de artık rahatlıkla iletişime geçip ailelerimize ulaşmak istiyoruz. Köyümüzde telefon çekmediğinden dolayı birçok mağduriyetimiz var. Kışın sağlık ekiplerine haber veremediğimiz için kadınlar yolda doğum yapıyor, internet ve telefon olmadığı için gençler köyde kalmak istemiyor bu da üretimi etkiliyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
29 Temmuz 2020 17:53		 Polis sahte parayla pazarda kurbanlık aldı
29 Temmuz 2020 17:40
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05		 Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49
'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
29 Temmuz 2020 16:12		 Valilik 'elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' haberlerini yalanladı
29 Temmuz 2020 16:00
Ankara BB çalışanların ikramiye ve maaşlarını ödedi
29 Temmuz 2020 15:25		 Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
29 Temmuz 2020 15:06
Şanlıurfa Valisi: Kapasitemiz virüsle mücadele konusunda yeterli
29 Temmuz 2020 14:40		 2 ilde daha bayramlaşma ve mezar ziyareti yasaklandı
29 Temmuz 2020 14:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:11 - Vali açıkladı: Kentte 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor21:52 - Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi21:50 - Bakan Soylu devreye girdi, Ahmed annesine kavuştu21:40 - Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı21:38 - Ak Parti'li iki vekilin daha testi pozitif çıktı21:29 - Spotify'in abone sayısı arttı!
21:22 - Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti21:20 - Kovid-19 önlemleri gölgesinde hac mevsimi21:16 - Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırıyor!21:11 - 'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı21:02 - Fed faiz kararını açıkladı20:56 - YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
20:52 - 'De ve da'ya mühendis dokunuşu20:44 - Kurban etini ilk gün yemeyin20:40 - Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor20:34 - Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı20:31 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı
20:26 - 'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağı solu kes 2
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
obezite 1
filip novak 1
arabuluculuk sistemi 1
SEPETTE indirim 3
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
tuzlaspor 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam