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'De ve da'ya mühendis dokunuşu

Birçok kişinin doğru yazmakta zorlandığı 'de/da' eki ve bağlacı ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mensuplarından hayat kurtaran bir proje geldi.
 29 Temmuz 2020 20:52
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Türkçenin atlana gelen detayı "de ve da"nın yazımı Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Suzan Üsküdarlı ile Onur Güngör, Hasan Öztürk ve Alperen Değirmenci'nin çalışmalarıyla http://dedatakintisi.derlem.com/ adlı bir siteye dönüştü.

Memurlar.Net
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