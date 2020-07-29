'De ve da'ya mühendis dokunuşu

'DE VE DA' BAĞLACINA MÜHENDİS DOKUNUŞU! Birçok kişinin doğru yazmakta zorlandığı 'de/da' eki ve bağlacı ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mensuplarından hayat kurtaran bir proje geldi.