'De ve da'ya mühendis dokunuşu
Birçok kişinin doğru yazmakta zorlandığı 'de/da' eki ve bağlacı ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mensuplarından hayat kurtaran bir proje geldi.
|29 Temmuz 2020 20:52
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