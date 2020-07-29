YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
|29 Temmuz 2020 20:56
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Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin görüşüne sunduğu ortak derslere ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair önemli kararlar alındı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5/i maddesi kapsamında yürütülen ortak zorunlu derslerle ilgili önemli kararlar alındı.
Bu kapsamda;
1- Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programlarındaki ortak dersler için ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal bilimler, bilişim teknolojileri ve sağlık alanlarından öğretim elemanları istihdam etmek üzere Rektörlükler bünyesinde Ortak Dersler Bölümü kurulabilecektir.
2- Ortak dersleri yürütmek için üniversite bünyesinde ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölümlerin bulunması halinde, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu derslerin yürütülmesinde öncelikle ilgili birimlerden yararlanılacaktır. Ayrıca, söz konusu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi ya da başka üniversitelerden uzaktan eğitim yoluyla alınabilmesi şeklindeki uygulamalara da devam edilecektir.
3- Mühendislik eğitimi verilen fakültelerin programlarında temel bilimler kapsamında yer alan ortak derslerin yürütülmesinde, ilgili alan fakültelerinden (fen, fen-edebiyat vd.) yararlanılmasına dair uygulamanın devamına; ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ilgili mühendislik fakültesi bünyesindeki ortak dersleri yürütmek üzere Temel Bilimler Bölümü ve bu bölüm altında ihtiyaçlara bağlı olarak Matematik, Fizik, Kimya ve Bilişim Teknolojileri alanlarından öğretim elemanı ataması yapılabilmesine imkan verilmiştir.
4- Son olarak, Ortak Dersler bölümlerinde öncelikle öğretim görevlisi istihdamına gidilmesine, öğretim üyesi atamasının yapılmak istendiği durumda, ilgili üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerine tabi olunmasına karar verilmiştir.
İŞTE YÖK KARARI
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