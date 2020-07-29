1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin görüşüne sunduğu ortak derslere ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair önemli kararlar alındı.
 29 Temmuz 2020 20:56
Yazdır
YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin görüşüne sunduğu ortak derslere ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair önemli kararlar alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5/i maddesi kapsamında yürütülen ortak zorunlu derslerle ilgili önemli kararlar alındı.

Bu kapsamda;

1- Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programlarındaki ortak dersler için ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal bilimler, bilişim teknolojileri ve sağlık alanlarından öğretim elemanları istihdam etmek üzere Rektörlükler bünyesinde Ortak Dersler Bölümü kurulabilecektir.

2- Ortak dersleri yürütmek için üniversite bünyesinde ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölümlerin bulunması halinde, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu derslerin yürütülmesinde öncelikle ilgili birimlerden yararlanılacaktır. Ayrıca, söz konusu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi ya da başka üniversitelerden uzaktan eğitim yoluyla alınabilmesi şeklindeki uygulamalara da devam edilecektir.

3- Mühendislik eğitimi verilen fakültelerin programlarında temel bilimler kapsamında yer alan ortak derslerin yürütülmesinde, ilgili alan fakültelerinden (fen, fen-edebiyat vd.) yararlanılmasına dair uygulamanın devamına; ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ilgili mühendislik fakültesi bünyesindeki ortak dersleri yürütmek üzere Temel Bilimler Bölümü ve bu bölüm altında ihtiyaçlara bağlı olarak Matematik, Fizik, Kimya ve Bilişim Teknolojileri alanlarından öğretim elemanı ataması yapılabilmesine imkan verilmiştir.

4- Son olarak, Ortak Dersler bölümlerinde öncelikle öğretim görevlisi istihdamına gidilmesine, öğretim üyesi atamasının yapılmak istendiği durumda, ilgili üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerine tabi olunmasına karar verilmiştir.

İŞTE YÖK KARARI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
29 Temmuz 2020 20:34		 Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
29 Temmuz 2020 19:51
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
29 Temmuz 2020 16:59		 Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası
29 Temmuz 2020 16:38
İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
29 Temmuz 2020 16:34		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Temmuz 2020 16:15
Yükseköğretim Program Atlası güncellendi
29 Temmuz 2020 15:39		 Polisi görünce taktıkları maske cezadan kurtaramadı
29 Temmuz 2020 15:00
Tunceli'de, 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başladı
29 Temmuz 2020 12:56		 Bakan Kasapoğlu'ndan eski itfaiye erini hayata bağlayacak hediye
29 Temmuz 2020 12:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:11 - Vali açıkladı: Kentte 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor21:52 - Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi21:50 - Bakan Soylu devreye girdi, Ahmed annesine kavuştu21:40 - Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı21:38 - Ak Parti'li iki vekilin daha testi pozitif çıktı21:29 - Spotify'in abone sayısı arttı!
21:22 - Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti21:20 - Kovid-19 önlemleri gölgesinde hac mevsimi21:16 - Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırıyor!21:11 - 'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı21:02 - Fed faiz kararını açıkladı20:56 - YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
20:52 - 'De ve da'ya mühendis dokunuşu20:44 - Kurban etini ilk gün yemeyin20:40 - Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor20:34 - Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı20:31 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı
20:26 - 'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
irfan can kahveci 1
tuzlaspor 1
obezite 1
brahim darri 1
sağı solu kes 2
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
çakmakla soda açmak 1
ırkçılık 1
arabuluculuk sistemi 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam