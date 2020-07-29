Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırıyor!

Rekabet Kurumu'nun Google için verdiği alışveriş karşılaştırma sitelerine eşit davranılması yönündeki kararının ardından Google, Türkiye'deki arama sayfalarıyla ilgili flaş bir karar verdi. Google, Rekabet Kurumu'na bazı tedbirler sunduklarını fakat bu çözüm önerilerinin kabul edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle 10 Ağustos 2020'den itibaren Google Türkiye arama sayfalarında artık alışveriş reklamı göstermeyeceğini duyurdu.

Buna göre örneğin arama motoruna satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan slider şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.

İşte Google tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

"İnternetten bir alışveriş yaptığınızda, aradığınız ürünlere hızlı ve kolay biçimde ulaşmak istersiniz. Reklamverenler de aynı ürünleri tanıtmak ister. İşte bu sebeple Google, kullanıcılarımızı binlerce büyük, küçük satıcı ile her iki taraf için de faydalı biçimlerde buluşturan Alışveriş reklamlarını gösterir. Verilerimiz bu reklamların, reklamverenler için neredeyse yüzde 20 daha etkili olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve geri dönüşleri artırdığını gösteriyor; Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 82'si, sonuçlar sayfasının Alışveriş Reklam Birimi ile daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtiyor.*

Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu'na (RK), satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS'lere Google Alışveriş'le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa'da 600'den fazla AKS'nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor.

Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google'ın Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağız. Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS'ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Tüketiciler bilgiye ulaşmak için Google Arama'yı, satıcılar da müşterilerine ulaşmak için diğer reklam formatlarını kullanmaya devam edebilecek. Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile Alışveriş reklamlarını Türkiye'ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz."