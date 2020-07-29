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Kovid-19 önlemleri gölgesinde hac mevsimi

Kutsal topraklardaki hacı adayları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde Mina'ya ulaştı.
 29 Temmuz 2020 21:20
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Kutsal topraklardaki hacı adayları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde Mina'ya ulaştı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hacı adaylarının salgın tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uyarak Mina'ya geldiği belirtildi.

Geceyi Mina'da geçirecek olan hacı adayları yarın sabah Arafat'a hareket edecek.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali, hacı adaylarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Abdulali, hacı adayları arasında herhangi bir virüs vakası kaydedilmediğini aktardı.

Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 önlemleri kapsamında hacı adaylarını hac ibadeti öncesinde Mekke'deki otellerinde 5 gün karantina altında tutmuştu.

- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı
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