Kovid-19 önlemleri gölgesinde hac mevsimi
|29 Temmuz 2020 21:20
|Yazdır
Kutsal topraklardaki hacı adayları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde Mina'ya ulaştı.
Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hacı adaylarının salgın tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uyarak Mina'ya geldiği belirtildi.
Geceyi Mina'da geçirecek olan hacı adayları yarın sabah Arafat'a hareket edecek.
Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali, hacı adaylarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Abdulali, hacı adayları arasında herhangi bir virüs vakası kaydedilmediğini aktardı.
Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 önlemleri kapsamında hacı adaylarını hac ibadeti öncesinde Mekke'deki otellerinde 5 gün karantina altında tutmuştu.
- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali açıkladı: Kentte 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor
29 Temmuz 2020 22:11
|Koronavirüs tablosunda artık zatürre oranı da gösterilecek
29 Temmuz 2020 19:23
|Sağlık müdürü uyardı: Vakalar daha çok aile içinde yayılıyor
29 Temmuz 2020 14:34
|TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi
28 Temmuz 2020 21:01
|Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü
28 Temmuz 2020 20:55
|Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi
28 Temmuz 2020 20:36
|Koronavirüse yakalanan beyin cerrahı yaşadıklarını anlattı
28 Temmuz 2020 20:27
|AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
28 Temmuz 2020 19:31
|Erzurum Valisi'nden düğün salonu işletmecilerine uyarı
28 Temmuz 2020 19:14
|1 kişi 24 kişiye koronavirüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu
28 Temmuz 2020 19:11