1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti

Kocaeli'de Sinan Nişli, elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalandı, Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.
 29 Temmuz 2020 21:22
Yazdır
Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sinan Nişli (38) elektrikli süpürgenin motorundan taşlama makinesi yaptı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi'nde Nişli ailesine ait evde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek, kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı. Sinan Nişli makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli'nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi Sinan Nişli'ye ilk müdahalede bulunarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli'nin ölümü üzerine polis ekipleri, incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi
29 Temmuz 2020 21:52		 Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan yakalandı
29 Temmuz 2020 19:13
Vuran 15 vurulan 13 yaşında!
29 Temmuz 2020 18:35		 FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar
29 Temmuz 2020 18:15
Belediye başkanı makamında darp edildi iddiası
29 Temmuz 2020 17:59		 Pınar Gültekin'in katilinin eşi boşanma davası açtı
29 Temmuz 2020 16:55
Nikahtan bir gün sonra, düğünden önce kazada öldü
29 Temmuz 2020 15:45		 Otobüs kazasında yaralanan 12 askerin tedavileri sürüyor
29 Temmuz 2020 15:33
Kaportacı, müşterisinin aracını çaldı
29 Temmuz 2020 13:28		 Sokak ortasında babasını sopayla dövdü
29 Temmuz 2020 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:11 - Vali açıkladı: Kentte 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor21:52 - Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi21:50 - Bakan Soylu devreye girdi, Ahmed annesine kavuştu21:40 - Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı21:38 - Ak Parti'li iki vekilin daha testi pozitif çıktı21:29 - Spotify'in abone sayısı arttı!
21:22 - Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti21:20 - Kovid-19 önlemleri gölgesinde hac mevsimi21:16 - Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırıyor!21:11 - 'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı21:02 - Fed faiz kararını açıkladı20:56 - YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
20:52 - 'De ve da'ya mühendis dokunuşu20:44 - Kurban etini ilk gün yemeyin20:40 - Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor20:34 - Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı20:31 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı
20:26 - 'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
arabuluculuk sistemi 1
fabrice n'sakala 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
çakmakla soda açmak 1
huylanmak 2
corona virüs vaka sayısı 3
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam