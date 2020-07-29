Spotify'in abone sayısı arttı!
|29 Temmuz 2020 21:29
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Spotify, açıkladığı 2. çeyrek verilerine göre ücretli abone sayısını 138 milyona yükseltti. Spotify, gelirlerinin çoğunu aboneliklerden kazanıyor. Analistler Spotify'in 136 milyon aboneye ulaşmasını bekliyordu. Fakat açıklanan rakam 138 milyon oldu. Abone kaynaklı gelirlerini de yüzde 27 artırdı. Reklam gelirleri ise yüzde 25 düştü.
Verilere göre, pandemi döneminde müzik dinleme oranı düştü. Fakat mayıs ayından itibaren müzik dinleme oranı yeniden pandemi öncesi seviyesine geldi. Dinleme oranlarında podcastler başrolde... Michelle Obama'nın Spotify'de bir podcast serisi var. Spotify geçtiğimiz günlerde Duplass kardeşlerle podcast serisi için sözleşme imzalamıştı. Duplass kardeşler, Netflix'in hit belgesellerinden "Wild Wild Country"in yaratıcıları.
Spotify, yaptığı açıklamada pandemiye rağmen 2020 hedeflerini yakalayacaklarını açıkladı.
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