Bakan Soylu devreye girdi, Ahmed annesine kavuştu
Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.
|29 Temmuz 2020 21:50
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Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, annesi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Alhusain'in Suriye'de kaldı.
Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yaşındaki Ahmed Alhusain'in Türkiye'ye alınması için çalışma başlattı.
Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Alhusain, annesine kavuştu.
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