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Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi

Adana'da oğluna ait iş yerinde gelininin babası ve akrabaları tarafından darbedildiği ileri sürülen emekli polis memuru hastaneye kaldırıldı.
 29 Temmuz 2020 21:52
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Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi

Adana'da oğluna ait iş yerinde gelininin babası ve akrabaları tarafından darbedildiği ileri sürülen emekli polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Emekli polis memuru Mehmet Tunçkıran (60), merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki oğluna ait iş yerine gitti.

İddiaya göre, 3 araçla iş yerinin önüne gelen oğlunun kayınpederi ve yakınları, iş yerine girerek sopalarla Tunçkıran'ı darbetti. Olaya müdahale etmek isteyen Mehmet Tunçkıran'ın kardeşini de darbeden gruba polis müdahale etti.

Tunçkıran kardeşleri darbettiği ileri sürülen, aralarında gelinin babasının da olduğu şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Olayda kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Tunçkıran ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunçkıran ile kardeşi şüphelilerden şikayetçi olurken, olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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