13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi
|29 Temmuz 2020 22:17
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Sancaktepe'de oturan ve kendisinden 8 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman, Kadıköy Bostancı Sahili'nde bulunarak ailesine teslim edildi.
Sancaktepe'teki evlerinden 22 Temmuz'da ayrılan 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Anne Neslihan Adıyaman, 13 yaşındaki oğlunun geçen hafta yanına gelerek kendisinden para istediğini anlattı.
Bunun üzerine bir miktar para verdiği ve kapının önünde olacağını söyleyen oğlundan bir daha haber alamadıklarını belirten Adıyaman, "Nereye gitti hala bilemiyoruz. Her yere kayıp başvurusunda bulunduk. Yetkililere sesleniyorum, benim oğlumu bulsunlar. Oğlum da beni duyuyorsa çıksın söylesin 'Anne ben şuradayım.' diye. En azından içim rahatlar." dedi.
Polise kayıp başvurusunda bulunduklarını söyleyen anne Adıyaman, bir an önce oğlundan gelecek iyi haberi beklediklerini ifade etti.
- Çocuk, Bostancı Sahili'nde bulundu
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman'ı, Bostancı Sahili'nde buldu.
Sağlık kontrollerinden geçirilen çocuk, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
AA muhabirine açıklama yapan Alaattin Adıyaman, 13 yaşındaki yeğeni bulunduğu için sevinçli olduklarını belirterek, "Bir vatandaş fotoğrafını çekmiş ve emniyete atmış. Sonra Kadıköy polis ekipleri de yeğenimi Bostancı Sahili'nde bulmuşlar. Hastaneye götürdük herhangi bir şeyi yok." diye konuştu.
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