Kaportacıdan müşterisine akıl almaz tuzak!

1 yıl önce Samsun'da E.B'ye (54) ait iş yerine gelen F.S.A.A.'nın otomobilinin, kaportacı E.B. tarafından önceden alınan yedek anahtarla çalındığı iddia edildi. Polis, E.B.'yi çalınan aracın aynısının hurdasıyla değiştirmeye çalışırken yakaladı.

Irak uyruklu F.S.A.A. 25 Mart tarihinde otomobilinin çalındığına dair ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 80 bin TL olan aracın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda aracın Samsun dışına çıkmadığını tespit eden polis, aynı aracın hurdasını satın aldığını belirledikleri kaportacı E.B.'yi takibe aldı.

ARAÇ SAHİBİ 1 YIL ÖNCE HİZMET ALMIŞ

F.S.A.A.'nın yaklaşık 1 yıl önce kaportacıya E.B.'ye giderek işlem yaptırdığı ve bu sırada yedek anahtarının alınmış olabileceği belirlendi. Hurda aracın şasi numarası ve plakasını çaldığı araca yerleştirerek trafiğe çıkarmak istediği değerlendirilen kaportacı gözaltına alındı. Satın aldığı hurda aracın şasi numarası takılı çalıntı otomobil, polis ekiplerince ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.