Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.
|29 Temmuz 2020 22:47
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