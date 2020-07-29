1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebi hızla artıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, "Uçuşların başlayacağı ülkeler arasında tatil noktası olarak Türkiye kesinlikle ön plana çıkıyor" ifadesini kullandı.
 29 Temmuz 2020 23:00
Yazdır
Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebi hızla artıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye'de tatil rezervasyonlarının hızla arttığını belirterek, "Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz." dedi.

Lomidze, Rus haber ajansı TASS'ın ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Tanzanya arasında başlayacak uluslararası uçuşlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık'ın hiçbir zaman Türkiye kadar popüler bir tatil noktası olmadığına işaret eden Lomidze, "Birleşik Krallık ile uçuşların başlamasına rağmen, bu ülkenin 14 günlük karantina şartı koyması nedeniyle buraya turist ziyareti sınırlı olacaktır." diye konuştu.

Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebinin ise hızla arttığını vurgulayan Lomidze, şöyle konuştu:

"Uçuşların başlayacağı ülkeler arasında tatil noktası olarak Türkiye kesinlikle ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımız uçuşların açılacağına yönelik açıklamanın ardından hemen adım atmaya başladılar. Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz."

İlk uçuşlar 1 Ağustos'ta

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu da (Rosaviatsiya) ülkede tekrar başlatılan hava yolu seferlerinin, tarifeli uçuşların yanı sıra charter uçuşlarını da kapsayacağını duyurmuştu.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
29 Temmuz 2020 23:08		 Fed faiz kararını açıkladı
29 Temmuz 2020 21:02
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
29 Temmuz 2020 09:17		 Milli Piyango'da yepyeni bir dönem! Türkiye kazanacak
29 Temmuz 2020 08:27
WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek
28 Temmuz 2020 22:49		 TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 86,3 milyar dolar oldu
28 Temmuz 2020 10:20
Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi
28 Temmuz 2020 00:38		 Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı
27 Temmuz 2020 19:51
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
27 Temmuz 2020 15:40		 Yaban mersini verim ve fiyatıyla yüz güldürdü
26 Temmuz 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:42 - Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu23:41 - Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı23:39 - Gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı23:33 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması23:30 - İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı23:26 - Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
23:23 - Mardin'de bir polis memuru intihar etti23:22 - Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı23:08 - Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı23:07 - Aktarlar için meslek standardı geliyor23:06 - Bayram için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı23:02 - Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
23:00 - Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebi hızla artıyor22:47 - Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı22:41 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor22:35 - Kaportacıdan müşterisine akıl almaz tuzak!22:27 - Orta Anadolu'da Kurban Bayramı sıcak geçecek
22:17 - 13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
filip novak 1
fabrice n'sakala 1
çakmakla soda açmak 1
corona virüs vaka sayısı 3
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
tuzlaspor 1
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam