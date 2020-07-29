Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
|29 Temmuz 2020 23:02
|Yazdır
Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Varol başkanlığında toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun, Kovid-19 salgını nedeniyle ek tedbirler alınmasına oy birliğiyle karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, ek tedbirler kapsamında, düğünlerin 12.00-14.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına, düğüne gelen misafirlerin girişlerde mutlaka ateşlerinin ölçülmesine, ateşi 38 dereceden yüksek olanların da en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine karar verildiği ifade edildi.
Kentte Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasının, bireysel mezarlık ziyaretlerinde yoğunluğun önüne geçmek için giriş çıkışların ayrı noktalardan maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyularak yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yasaklandığı kentte, il merkezi ve köylerde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca gerekli denetimler yapılacak. Kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
29 Temmuz 2020 23:26
|Aktarlar için meslek standardı geliyor
29 Temmuz 2020 23:07
|YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
29 Temmuz 2020 20:56
|Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
29 Temmuz 2020 20:34
|Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
29 Temmuz 2020 19:51
|Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
29 Temmuz 2020 16:59
|Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası
29 Temmuz 2020 16:38
|İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
29 Temmuz 2020 16:34
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Temmuz 2020 16:15
|Yükseköğretim Program Atlası güncellendi
29 Temmuz 2020 15:39