1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı

MASFED Genel Başkanı Erkoç, Kurban Bayramı öncesi güvenli ve konforlu bir yolculuk için vatandaşların yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırması gerektiğini belirterek "Otomobillerin kontrollerinin yapılması hayati önem taşımaktadır" dedi
 29 Temmuz 2020 23:06
Yazdır

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle tatile çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 milyonu aştığını ifade eden Erkoç, bayram nedeniyle birçok araç sahibinin yollarda olacağını ve bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu sayıyı artırdığını söyledi.

Erkoç, bayram tatili süresince uzun mesafe yolculukların yollarda özel araç sayısını artıracağına, kara yollarında hareketlilik ve trafik yoğunluğu yaşatacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yollarda araç sayısının yükselmesi kaza riskini de artırabilir. Salgın sürecinde evlerinde bunalan vatandaşlarımız yazlık beldelere veya memleketlerine giderek bayram tatilini değerlendirmek isteyecektir. Güvenli ve konforlu bir yolculuk için vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırması gerekiyor. Otomobillerin lastik, silecek, far, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerin yapılması hayati önem taşımaktadır. Araçların genel bakımlarının yapılması arzu etmediğimiz durumların yaşanmasını önleyecek, kaza riskini azaltacaktır."

"Mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum"

Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına da azami ölçüde riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Gideceğimiz yere birkaç dakika önce ulaşmak hayatta kalmaktan daha önemli değil. Vatandaşlarımızı sıcak havalardan bunalıp acele etmemeleri konusunda uyarıyor, sık sık mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum. Ayrıca uykusuz yola çıkmamak ve aşırı sürat yapmamak, bayram tatilini keyifli geçirmemizi sağlayacaktır. Milli ve dini hislerin güçlendiği, maneviyatımızın arttığı Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı
29 Temmuz 2020 11:29		 İkinci elden sonra sıfır araç içinde ekspertiz zorunlu mu oluyor?
29 Temmuz 2020 10:05
İşte mutlaka uyulması gereken 'uzun yol' kuralları
28 Temmuz 2020 21:36		 Hibrid ve elektrikli otomobil satışları arttı
27 Temmuz 2020 19:41
İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok
26 Temmuz 2020 12:19		 İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 artış öngörülüyor
25 Temmuz 2020 18:35
Türkiye'de dizelin hakimiyeti halen devam ediyor
22 Temmuz 2020 22:44		 Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi
21 Temmuz 2020 10:41
52 bin kilometredeki 26 yıllık otomobili gözleri gibi koruyorlar
20 Temmuz 2020 18:43		 Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
20 Temmuz 2020 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:42 - Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu23:41 - Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı23:39 - Gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı23:33 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması23:30 - İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı23:26 - Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
23:23 - Mardin'de bir polis memuru intihar etti23:22 - Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı23:08 - Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı23:07 - Aktarlar için meslek standardı geliyor23:06 - Bayram için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı23:02 - Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
23:00 - Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebi hızla artıyor22:47 - Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı22:41 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor22:35 - Kaportacıdan müşterisine akıl almaz tuzak!22:27 - Orta Anadolu'da Kurban Bayramı sıcak geçecek
22:17 - 13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çakmakla soda açmak 1
leblebi 1
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
tuzlaspor 1
obezite 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
çeyrek altın 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam