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Mardin'de bir polis memuru intihar etti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.
|29 Temmuz 2020 23:23
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.
Alınan bilgilere göre,
Nusaybin'de Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru, 8 Mart Mahallesindeki evinde beylik tabancasıyla intihar etti.
Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memurunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılamak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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