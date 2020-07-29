Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
|29 Temmuz 2020 23:26
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Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gönderdiği talimatla halısahaların gerekli tedbirlerin alınarak 4 Ağustos tarihinde faaliyete geçeceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde halısaha işletmecileri kentte düzenledikleri basın toplantısında tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesini istemişti.İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor
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