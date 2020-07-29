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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

Trabzonspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0- Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oldu
 29 Temmuz 2020 23:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı kazandı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Anadolu Ajansı
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