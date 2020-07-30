Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemesini önceki gece kabul etti. Kabul edilen yasa düzenlemesi, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, 1 Ekim 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe konulacak.

Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya düzenlemesinin, erişimi engelleme yasağı şeklinde lanse edilmesinin doğru olmadığına dikkat çekti. Eğer sosyal medya devleri, Facebook, twitter veya instagram Türkiye için temsilci atamazsa önce 10 milyon, sora 30 milyon TL tutarında idari para cezası verilecek. Yine temsilci atamazsa reklam yasağı verilecek. Yine temsilci atamazsa trafği %50 oranında yavaşlatılacak, yine temsilci atamazsa trafiği yüzde 90 oranında yavaşlatılacak.

İşte İsmail Cesur'un açıklamaları:

Gönül isterdi ki şu her şeyi bilen profesör gibi gözümün içinden ismail cesur logosu çıkardığım şöyle afilli bir video çekeyim... Ama biraz rahatsızım sesim kısık, bir de beyaz lacoste tişörtüm yok.

Yeni sosyal medya düzenlemesini bu yüzden bir tweet dizisiyle anlatayım dedim:

1- Öncelikle dün yasalaşan bu düzenlemenin Türkiye'deki dijital hayatı özellikle bireysel hak ve özgürlükler konusunda olumlu etkileyecek bir yenilik olduğunu, kullanıcıyı kısıtlayıcı olmanın uzağında, koruyucu bir anlayışla hazırlandığını söyleyelim.

2- Hemen bir örnek verelim: Biri size twitter'da ana avrat küfür ettti. Ya da özel hayatınızın gizliliğini ihlalde bulundu. Bu yasa sayesinde, ihlalin meydana geldiği platform talep ettiğiniz takdirde 48 saat içinde bu talebinize bir cevap vermek zorunda.

3- Sosyal medyada herhangi bir ihlali ya da mağduriyeti gidermek adına alınan karar yargı mercii tarafından verilmişse, ilgili sosyal medya platformu bu kez 4 saat içinde hakim kararının gereğini yapmak zorunda.

4- Yasanın getirdiği en önemli yenilik aslında bu. Sıkıntılı içerik yüzünden bir platformun komple erişime engellemesi yerine o sadece içeriğin kaldırılması ya da erişime engellenmesi mümkün olacak.

5- Bir diğer koruyucu unsur... Unutulma hakkı. Bir kullanıcı kendisi hakkında yalan yanlış bilgilerin internet ortamında arşivlenmesi sonucu oluşan gerçek dışı intibaın son bulması için "unutulma hakkı" kapsamında bu içeriklerin kaldırılmasını talep edebilecek.

6- Burada şöyle bir örnek... Bir davada haksız yere yargılanmış ya da hüküm giymiş, fakat daha sonra masumiyeti ispat edilmiş bir kişi hakkında internet ortamında yer alan eski ve geçersizleşmiş içerikler (haber vs) kaldırılabilecek.

7- Yeni kanunda sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma mecburiyeti de getirildi. Artık Türkiye'de 1 milyondan fazla erişimi bulunan sağlayıcı firmalar Türkiye'de temsilci bulunduracak.

8- Peki ya bulundurmazsa? İşte burada türlü cezalar devreye giriyor. Ama bir kısım medyada bu idari cezaların hepsi es geçilip, "ERİŞİM YASAĞI gelecek" diye yansıtılıyor. Kanun kapsamında erişim yasağından önce birçok ceza var:

9- Ağ sağlayıcıları, BTK'nın bildirimden itibaren 30 gün içerisinde temsilci yükümlülüğünü yerine getirmezse 10 milyon lira idari para cezası alacak. Yine mi yerine getirmedi? Ceza 30 gün sonra 30 milyona çıkacak.

10- Yine mi temsilci belirlemedi? Bu kez ilgili platformun Türkiye'deki reklam faaliyetleri durdurulabilecek. Platform hala bir temsilci belirlemezse bu kez BTK %50 oranında yavaşlatılması için mahkemeye başvurabilecek. Kısıtlama, HAKİM KARAR VERİRSE uygulanabilecek.

11- Hakimin %50 yavaşlatma kararı vermesi halinde bu karar sonrası 30 gün geçmesine rağmen hala ilgili platform temsilci belirlememişse, bu kez yine BTK %90 oranında yavaşlatma için mahkemeye başvurabilecek.

12- Erişim yasağından önceki müeyyideleri anlattık, 5 twit sürdü. Ağzı açık gülen yüz Yani erişim yasağı artık hiçbir talebin karşılanmaması durumunda ancak yargı kararıyla uygulanabilecek. Bu yasayla aslında sosyal medya platformlarının hepten erişim yasağına tabi tutulmasının önüne geçiliyor.

13- Bu kanunla inşallah küfürden hakaretten iftiradan arınmış, hakkaniyetli ve özgür bir sosyal medya ortamı oluşacak. Trollerin istediği gibi at koşturamayacağı, mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını artık çok daha etkin biçimde arayabileceği bir ortam...