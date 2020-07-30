1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak

Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya düzenlemesinin erişim yasağı şeklinde yansıtılmasının yanlış olduğunu belirtti. Cesur, erişimi engelleme yasağına kadar 5 adet idari işlem uygulanacağına dikkat çekti.
 30 Temmuz 2020 00:04
Yazdır
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemesini önceki gece kabul etti. Kabul edilen yasa düzenlemesi, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, 1 Ekim 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe konulacak.

Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya düzenlemesinin, erişimi engelleme yasağı şeklinde lanse edilmesinin doğru olmadığına dikkat çekti. Eğer sosyal medya devleri, Facebook, twitter veya instagram Türkiye için temsilci atamazsa önce 10 milyon, sora 30 milyon TL tutarında idari para cezası verilecek. Yine temsilci atamazsa reklam yasağı verilecek. Yine temsilci atamazsa trafği %50 oranında yavaşlatılacak, yine temsilci atamazsa trafiği yüzde 90 oranında yavaşlatılacak.

İşte İsmail Cesur'un açıklamaları:

Gönül isterdi ki şu her şeyi bilen profesör gibi gözümün içinden ismail cesur logosu çıkardığım şöyle afilli bir video çekeyim... Ama biraz rahatsızım sesim kısık, bir de beyaz lacoste tişörtüm yok.

Yeni sosyal medya düzenlemesini bu yüzden bir tweet dizisiyle anlatayım dedim:

1- Öncelikle dün yasalaşan bu düzenlemenin Türkiye'deki dijital hayatı özellikle bireysel hak ve özgürlükler konusunda olumlu etkileyecek bir yenilik olduğunu, kullanıcıyı kısıtlayıcı olmanın uzağında, koruyucu bir anlayışla hazırlandığını söyleyelim.

2- Hemen bir örnek verelim: Biri size twitter'da ana avrat küfür ettti. Ya da özel hayatınızın gizliliğini ihlalde bulundu. Bu yasa sayesinde, ihlalin meydana geldiği platform talep ettiğiniz takdirde 48 saat içinde bu talebinize bir cevap vermek zorunda.

3- Sosyal medyada herhangi bir ihlali ya da mağduriyeti gidermek adına alınan karar yargı mercii tarafından verilmişse, ilgili sosyal medya platformu bu kez 4 saat içinde hakim kararının gereğini yapmak zorunda.

4- Yasanın getirdiği en önemli yenilik aslında bu. Sıkıntılı içerik yüzünden bir platformun komple erişime engellemesi yerine o sadece içeriğin kaldırılması ya da erişime engellenmesi mümkün olacak.

5- Bir diğer koruyucu unsur... Unutulma hakkı. Bir kullanıcı kendisi hakkında yalan yanlış bilgilerin internet ortamında arşivlenmesi sonucu oluşan gerçek dışı intibaın son bulması için "unutulma hakkı" kapsamında bu içeriklerin kaldırılmasını talep edebilecek.

6- Burada şöyle bir örnek... Bir davada haksız yere yargılanmış ya da hüküm giymiş, fakat daha sonra masumiyeti ispat edilmiş bir kişi hakkında internet ortamında yer alan eski ve geçersizleşmiş içerikler (haber vs) kaldırılabilecek.

7- Yeni kanunda sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma mecburiyeti de getirildi. Artık Türkiye'de 1 milyondan fazla erişimi bulunan sağlayıcı firmalar Türkiye'de temsilci bulunduracak.

8- Peki ya bulundurmazsa? İşte burada türlü cezalar devreye giriyor. Ama bir kısım medyada bu idari cezaların hepsi es geçilip, "ERİŞİM YASAĞI gelecek" diye yansıtılıyor. Kanun kapsamında erişim yasağından önce birçok ceza var:

9- Ağ sağlayıcıları, BTK'nın bildirimden itibaren 30 gün içerisinde temsilci yükümlülüğünü yerine getirmezse 10 milyon lira idari para cezası alacak. Yine mi yerine getirmedi? Ceza 30 gün sonra 30 milyona çıkacak.

10- Yine mi temsilci belirlemedi? Bu kez ilgili platformun Türkiye'deki reklam faaliyetleri durdurulabilecek. Platform hala bir temsilci belirlemezse bu kez BTK %50 oranında yavaşlatılması için mahkemeye başvurabilecek. Kısıtlama, HAKİM KARAR VERİRSE uygulanabilecek.

11- Hakimin %50 yavaşlatma kararı vermesi halinde bu karar sonrası 30 gün geçmesine rağmen hala ilgili platform temsilci belirlememişse, bu kez yine BTK %90 oranında yavaşlatma için mahkemeye başvurabilecek.

12- Erişim yasağından önceki müeyyideleri anlattık, 5 twit sürdü. Ağzı açık gülen yüz Yani erişim yasağı artık hiçbir talebin karşılanmaması durumunda ancak yargı kararıyla uygulanabilecek. Bu yasayla aslında sosyal medya platformlarının hepten erişim yasağına tabi tutulmasının önüne geçiliyor.

13- Bu kanunla inşallah küfürden hakaretten iftiradan arınmış, hakkaniyetli ve özgür bir sosyal medya ortamı oluşacak. Trollerin istediği gibi at koşturamayacağı, mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını artık çok daha etkin biçimde arayabileceği bir ortam...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
30 Temmuz 2020 00:59		 Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı
30 Temmuz 2020 00:30
Tashihi Huruf açıldı
30 Temmuz 2020 00:02		 Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
29 Temmuz 2020 23:26
Aktarlar için meslek standardı geliyor
29 Temmuz 2020 23:07		 Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
29 Temmuz 2020 23:02
YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
29 Temmuz 2020 20:56		 Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
29 Temmuz 2020 20:34
Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
29 Temmuz 2020 19:51		 Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
29 Temmuz 2020 16:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:59 - Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor00:51 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı00:30 - Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı00:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:17 - MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı00:13 - Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
00:04 - Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak00:03 - 30 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tashihi Huruf açıldı00:01 - Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var
23:42 - Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu23:41 - Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı23:39 - Gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı23:33 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması23:30 - İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı
23:26 - Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Tashihi Huruf açıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
sağı solu kes 2
filip novak 1
SEPETTE indirim 3
çeyrek altın 1
corona virüs vaka sayısı 3
gram altının 425 liraya çıkması 3
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam