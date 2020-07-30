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Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı

Eğitim hizmet kolunda yetkili olan Eğitim Bir Sen, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasına dava açtı
 30 Temmuz 2020 00:13
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Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı

19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde hizmet puanının hesaplanması ekseninde bir kısım değişiklikler yapılmıştır.

Eğitim hizmet kolunda yetkili olan Eğitim Bir Sen, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasına dava açtı
Memurlar.Net
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