Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
Eğitim hizmet kolunda yetkili olan Eğitim Bir Sen, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasına dava açtı
|30 Temmuz 2020 00:13
|Yazdır
19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde hizmet puanının hesaplanması ekseninde bir kısım değişiklikler yapılmıştır.
Eğitim hizmet kolunda yetkili olan Eğitim Bir Sen, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasına dava açtı
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AYD'den gazeteci-yazar Nedim Şener'e destek
29 Temmuz 2020 12:06
|Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı
29 Temmuz 2020 11:52
|Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun
28 Temmuz 2020 11:29
|TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi
27 Temmuz 2020 21:20
|İstanbul Barosu niyet okuyor
27 Temmuz 2020 07:57
|Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri başlıyor
26 Temmuz 2020 15:03
|Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası
25 Temmuz 2020 17:25
|TFF Başkanı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım
25 Temmuz 2020 10:31
|İstanbul'a ikinci baro kuruluyor
24 Temmuz 2020 09:52
|Öz İplik İş Sendikası'ndan kısa çalışma ödeneği talebi
23 Temmuz 2020 21:16