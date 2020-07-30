MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
|30 Temmuz 2020 00:17
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
ADAYLIK KALDIRMA YAZILI SINAVI A KİTAPÇIĞI
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