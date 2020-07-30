1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlik, şube müdürlüğü ve ilçe müftülüğü sınav sonuçlarını açıkladı
 30 Temmuz 2020 00:30
Yazdır
Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı

2019 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı Sözlü Sonuç Duyurusu için tıklayın.

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürü) Sözlü Sonuç Duyurusu için tıklayın.

2020 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Yazılı Sonuç Duyurusu için tıklayın.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
30 Temmuz 2020 00:59		 Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
30 Temmuz 2020 00:04
Tashihi Huruf açıldı
30 Temmuz 2020 00:02		 Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
29 Temmuz 2020 23:26
Aktarlar için meslek standardı geliyor
29 Temmuz 2020 23:07		 Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
29 Temmuz 2020 23:02
YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
29 Temmuz 2020 20:56		 Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
29 Temmuz 2020 20:34
Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
29 Temmuz 2020 19:51		 Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
29 Temmuz 2020 16:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:59 - Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor00:51 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı00:30 - Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı00:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:17 - MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı00:13 - Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
00:04 - Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak00:03 - 30 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tashihi Huruf açıldı00:01 - Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var
23:42 - Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu23:41 - Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı23:39 - Gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı23:33 - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması23:30 - İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı
23:26 - Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı
Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Tashihi Huruf açıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramlarda otoyol ve köprülerin ücretsiz olması 4
huylanmak 2
sağı solu kes 2
gram altının 425 liraya çıkması 3
ırkçılık 1
çeyrek altın 1
tuzlaspor 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
corona virüs vaka sayısı 3
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam