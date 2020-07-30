Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlik, şube müdürlüğü ve ilçe müftülüğü sınav sonuçlarını açıkladı
|30 Temmuz 2020 00:30
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
30 Temmuz 2020 00:59
|Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
30 Temmuz 2020 00:04
|Tashihi Huruf açıldı
30 Temmuz 2020 00:02
|Halı sahalar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
29 Temmuz 2020 23:26
|Aktarlar için meslek standardı geliyor
29 Temmuz 2020 23:07
|Ağrı'da toplu yemek organizasyonu yasaklandı
29 Temmuz 2020 23:02
|YÖK'ten ortak derslerin nasıl yürüyeceğine dair önemli karar!
29 Temmuz 2020 20:56
|Erzurum Havalimanı'ndaki 'CAT 3A' sistemi tamamlandı
29 Temmuz 2020 20:34
|Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
29 Temmuz 2020 19:51
|Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama
29 Temmuz 2020 16:59