Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
|30 Temmuz 2020 00:59
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Gölü yılın her mevsiminde, Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan noktalardan birisi.
Ancak, geçtiğimiz yıllarda 6 km'si asfaltlanan, geri kalan 14 kilometrelik yolu ise taş döşenerek yeniden düzenlenen Bitlis ilindeki Nemrut Gölü yolu, gerekli tamiratların yapılamamasından dolayı, yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak eleştiriliyor.
Doğuya yaptığı seyahatlerde her yıl Nemrut gölünü ziyaret eden Talat Doğan "Yol bozuk, sadece 6-7 kilometrelik asfaltlanan bölümde çok rahat gitmek mümkün. Daha önce CİMER üzerinden bildirimde bulunmama rağmen bana "Gerekli tamiratlar yapılıyor" şeklinde cevap verildi. Ancak hiçbir tamirat yapılmadı. Yolun bir kısmı çökmüş durumda, çoğu yerinde ise taşlar yerinden çıkmış ve tehlike oluşturuyor. 3 yerde ise arabaların altlarının yere sürtmeden geçmesi mümkün değil. Şuanki haliyle, Nemrut yolu köy yollarından daha kötü durumda." dedi.
Tatvan'da yaşayan Leyla Çeltikçi de "Sadece Nemrut yolu değil, Bitlis İl Özel İdaresinin yetkisi dahilinde olan eski Ahlat yolu, köy yollarından daha kötü durumda. Her yer çukur. Bitlis Valiliği sadece Bitlis'e hizmet ediyor. Bitlis'teki tüm ara sokaklar dahi neredeyse yapılmış durumda. Ancak, Tatvan'dan Ahlat'a giderken bu önemli yolu kullanamıyoruz" dedi.
80 bin nüfusuyla Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ilçesi konumundaki Tatvan'da, nüfus yaz aylarında 150 bine yükseliyor.
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