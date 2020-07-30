Öğretim yılına hazırlık ödeneği, bu yıl erken ödenir mi?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlamıştı. Hazırlık ödeneği de 9 Eylül'den itibaren ödenmeye başlamıştı.

657 sayılı Kanunda, öğretim yılının hazırlık ödeneğinin ne zaman verileceğine ilişkin olarak Ek 32. maddesinde; "Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneği ödenir" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, hazırlık ödeneği, öğretim yılının başladığı ay içinde ödenmelidir.

Diğer taraftan, 31 Ağustos 2020 tarihinde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlayacaktır. Kanunda, "öğretim yılının başladığı ay içinde" ödeneceği öngörüldüğü ve bütçe kanununda da, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 oranında ödeme yapılacağı belirtildiğinden, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, Ağustos ayı içinde ödenmesi mümkün görünmektedir. Bu konudaki tarihi MEB, miktarı ise Cumhurbaşkanlığı belirlemektedir.