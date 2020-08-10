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32. haftadan itibaren çalışabilir raporu alan gebeler de idari izinli sayılır mı?

Sağlık Bakanlığı, kendi teşkilatına, 32. haftadan itibaren beklenen doğum tarihinden önceki son 3 haftaya kadar "çalışabilir" raporu alan gebelerin idari izinli sayılmaması gerektiği yönündeki görüş yazısı gönderdi.
 10 Ağustos 2020 14:05
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32. haftadan itibaren çalışabilir raporu alan gebeler de idari izinli sayılır mı?

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığının 2 Haziran 2020 tarihli genelgesiyle, gebeler 24. haftadan 32. haftaya kadar idari izinli sayılmıştır.

Ancak gebelerin 32. haftadan itibaren beklenen doğum tarihinden önceki son 3 haftaya kadar "çalışabilir" raporu alması durumunda idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda ayrıca yeni bir talimat bulunmamaktadır. Bu nedenle de mevcut mevzuata göre hareket edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, kendi teşkilatına, 32. haftadan itibaren beklenen doğum tarihinden önceki son 3 haftaya kadar "çalışabilir" raporu alan gebelerin idari izinli sayılmaması gerektiği yönündeki görüş yazısı gönderdi.

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