İlksan, öğretmen aidatlarıyla okul yapıyor
İlksan, öğretmen aidatlarıyla Ankara/Çayyolu'nda okul yapıyor.
|30 Temmuz 2020 01:58
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İlksan'dan yapılan açıklama:
Mülkiyeti Sandığımıza ait Ankara/Çayyolu arazisi üzerinde yapılması planlanan ve bünyesinde Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul hizmet üniteleri barındıracak olan İlksan Okulları Kampüs binasının, mimari projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde yapıldı.
ÇŞB Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mimar Elif UZ başkanlığındaki ekip tarafından yapılan çalışma toplantısına kurumumuz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK ve Genel Müdür Yardımcımız Sn. Bülent KALE iştirak etmiş, yapılan toplantıda İLKSAN Okulları Kampüsünün ana hat mimari çalışmaları istişare edilerek, kararlar alınmıştır.
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