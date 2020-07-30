Sağlık Bakanlığından kamu zararı konulu genelge
Sağlık Bakanlığı, Kamu Zararı konulu genelge yayımlandı.
|30 Temmuz 2020 02:08
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Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak 2020/5 sayılı ve "Kamu Zararı" konulu genelge yayımlandı.
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