TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazetede
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.
|30 Temmuz 2020 02:11
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30 Temmuz 2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1262 Karar Tarihi: 28.07.2020
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 28 Temmuz 2020 tarihli 118'inci Birleşiminde karar verilmiştir.
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