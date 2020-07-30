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TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazetede

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.
 30 Temmuz 2020 02:11
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TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazetede

30 Temmuz 2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1262 Karar Tarihi: 28.07.2020

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 28 Temmuz 2020 tarihli 118'inci Birleşiminde karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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