İşçi sendikalarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı

Yayımlanan verilere göre Türk İş konfederasyonun üye sayısı 1 milyon 21 bin oldu. Türk İş'i, 687 bin üyeyle Hak İş, 190 bin üyeyle DİSK takip etti. Türk İş'in geçen yıla göre üye sayısı 9 bin, DİSK'in ise 12 bin arttı, Hak İş'in üye sayısı ise 13 bin azaldı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ için tıklayınız.