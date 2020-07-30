İşçi sendikalarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı. Türk İş geçen yıla göre üye sayısını 9 bin, DİSK ise 12 bin artırdı, Hak İş'in üye sayısı ise 13 bin azaldı
|30 Temmuz 2020 02:13
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Yayımlanan verilere göre Türk İş konfederasyonun üye sayısı 1 milyon 21 bin oldu. Türk İş'i, 687 bin üyeyle Hak İş, 190 bin üyeyle DİSK takip etti. Türk İş'in geçen yıla göre üye sayısı 9 bin, DİSK'in ise 12 bin arttı, Hak İş'in üye sayısı ise 13 bin azaldı
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ için tıklayınız.
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