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Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları 28 Temmuz Salı günü 13.30'a kadar uzatılmıştı. Bazı il Müdürlükleri henüz sonuçları açıklamaya başlamadı çünkü hizmet puanı güncellemeleri devam etmektedir. İşte sonuç açıklayan iller...
 30 Temmuz 2020 02:31
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Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı

Puanı güncellen öğretmenlere şu mesaj gönderiliyor:

"Degerli ogretmenimiz; Il ici istege bagli yer degistirme basvurusundaki atamaya esas hizmet puaniniz yonetmelik degisikligi dikkate alinarak guncellenmis olup yer degistirme isleminde guncel puaniniz dikkate alinacaktir. B002"

Puan güncellemelerini bitiren iller sonuçları açıklıyor. Şuana kadar Ankara ve İstanbul olmak üzere bazı illerde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara dair paylaşımlar için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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