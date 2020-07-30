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F-16'larımız Azerbaycan'da

Türkiye'ye ait F-16 uçakları kardeş Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı korumak için havalandı. Azerbaycan- Ermenistan gerginliğinde son durum ne?
 30 Temmuz 2020 06:10
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F-16'larımız Azerbaycan'da

Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA'ları boy gösteriyor. Tatbikatta gece ve gündüz koşullarında harp senaryoları icra edilecek ve taarruzun tüm safhaları gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yeni savunma silahları ve Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı sistemler, gerçek harp ortamında denenecek.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, dün TurAz Kartalı ile başladı. Türk Hava Kuvvetleri, tatbikata katılmak üzere Azerbaycan'a 10'a yakın uçak gönderdi. Türk F-16'lar tatbikat süresince Azerbaycan semalarında gardaşlarına "güven", düşmana korku salacak. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin müşterek tatbikatında, gece ve gündüz şartlarında harp senaryoları icra edilecek ve bir taarruz harekatın tüm safhaları denenecek.

TURAZ KARTALI BAŞLADI

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ortak hava tatbikatı Turaz Kartalı, dün başladı. Türk Hava Kuvvetleri, tatbikata 10'a yakın uçakla katılıyor. Tatbikatta görev alacak F-16'lar Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan semalarındaki Türk uçakları, Azeri toplumu tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. TurAz Kartalı Hava Tatbikatı, Ermenistan'ın saldırılarına konu Tovuz bölgesinin bulunduğu burunda yer alan Gence'nin yanısıra Kürdemir ve Yevlah bölgesi hava sahasında icra edilecek.

İHA VE SİHA'LAR GÖNDERİLDİ

10 Ağustos'a kadar devam edecek olan TurAz Kartalı Tatbikatı'nda, Türk F-16'lar, İHA ve SİHA'lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan'ın Türkiye'den tedarik ettiği İHA ve SİHA'lar, müşterek harekat hünerlerini sergileyecek. Türk jetleri, Azerbaycan semalarında "gardaşlarına" güven, düşmana korku salacak. Gece ve gündüz koşullarında müşterek hava harekatının test edileceği tatbikatın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek fiili atışlı bölümünde, Gence tatbikat sahasına atılacak bombalar Tovuz'dan duyulacak.

GERÇEK HARP ORTAMINDA DENENECEK

Tatbikatlarda, taarruzi bir harekatın tüm safhaları denenecek. Tatbikat; yığınaklanma, toplanma bölgesi faaliyetleri, yaklaşma harekatı, taarruz ve hedefin ele geçirildiği seçkin gözlemci günüyle tamamlanacak. Tatbikat kapsamında Türkiye'nin yeni savunma sistemleri ve Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı sistemler, gerçek harp ortamında denenecek. Müşterek eğitim ve planlamalar ile yığınaklanma ve harekata hazırlık sürecinin ardından önümüzdeki günlerde taarruzi harekat safhalarına geçilecek ve jetler havalanacak.

Yeni Şafak
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