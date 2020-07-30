Google aramalarında reklam çıkmayacak

İnternet devi 10 Ağustos 2020'den itibaren artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan alışveriş reklamlarını Türkiye'de göstermeyecek. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim ki Google'da "bir ürünün ismini" yazıp bir arama yaptınız. Google normalde ilk sırada bu ürünle ilgili reklam verenleri gösteriyordu. Bu durum da rekabet tarafında haksızlıklara yol açıyordu. Rekabet Kurumunun aldığı yerinde karar sayesinde artık ilk sırada reklamlar yer almayacak.

Konuyla ilgili Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu, Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumuna (RK), satıcılardan alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS'lere Google Alışveriş'le aynı fırsatı sağlayacak ve alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren alışveriş reklamlarını Google'ın Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağız" denildi. Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Google "Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

98 MİLYON LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu rekabeti ihlal gerekçesiyle Google'a 98 milyon lira ceza kesmiş, cezayı ödememekte direnen Google, Türkiye'yi Android yasağı ile tehdit etmişti.