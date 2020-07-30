Çoğunun Türkiye'de ofisi yok
|30 Temmuz 2020 07:20
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Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Google'ın Türkiye'de 2006'dan beri ofisi var. Google Reklamcılık, kuruluşundan bu yana yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından internet üzerinden sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Ülke temsilcisi ve daha çok satışa odaklı geniş bir kadrosu var. Google'ın İstanbul'da büyük bir plazada ofisi var ve erişilebilir telefonu da bulunuyor. YouTube da Google bünyesinde yer alıyor.
Facebook'un Türkiye'de ofisi yok. Ama Türkiye'ye devamlı gidip gelen bir temsilcisi var. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, ülkeye iş amaçlı gidip geliyor. Firma TOBB ve Habitat işbirliğiyle İstanbul'da Facebook İstasyon açtı. 8 ile daha açacak. Facebook bünyesinde bulunan Instagram'ın Türkiye'de ofisi bulunmuyor.
Twitter ve TikTok
Twitter'ın Türkiye'de ofisi, ülke temsilcisi ve irtibat telefonu yok. Sadece bir halkla ilişkiler ajansı üzerinden dönem dönem açıklamalar geçiliyor. TikTok'un Türkiye'de ofisi bulunuyor. Türkiye temsilcisi ve daha çok pazarlama odaklı da bir ekibi var.
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