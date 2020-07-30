1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çoğunun Türkiye'de ofisi yok

Türkiye'de sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Bu karar sonrasında gözler Türkiye'deki sosyal medya devlerine çevrildi.
 30 Temmuz 2020 07:20
Yazdır
Çoğunun Türkiye'de ofisi yok

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Google'ın Türkiye'de 2006'dan beri ofisi var. Google Reklamcılık, kuruluşundan bu yana yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından internet üzerinden sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Ülke temsilcisi ve daha çok satışa odaklı geniş bir kadrosu var. Google'ın İstanbul'da büyük bir plazada ofisi var ve erişilebilir telefonu da bulunuyor. YouTube da Google bünyesinde yer alıyor.

Facebook'un Türkiye'de ofisi yok. Ama Türkiye'ye devamlı gidip gelen bir temsilcisi var. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, ülkeye iş amaçlı gidip geliyor. Firma TOBB ve Habitat işbirliğiyle İstanbul'da Facebook İstasyon açtı. 8 ile daha açacak. Facebook bünyesinde bulunan Instagram'ın Türkiye'de ofisi bulunmuyor.

Twitter ve TikTok

Twitter'ın Türkiye'de ofisi, ülke temsilcisi ve irtibat telefonu yok. Sadece bir halkla ilişkiler ajansı üzerinden dönem dönem açıklamalar geçiliyor. TikTok'un Türkiye'de ofisi bulunuyor. Türkiye temsilcisi ve daha çok pazarlama odaklı da bir ekibi var.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Halı sahalar açılsın'
30 Temmuz 2020 07:45		 Bakanlık açıkladı: 520 kozmetikten 442'si sağlıksız
29 Temmuz 2020 08:45
Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk yüzde 100'e dayandı
28 Temmuz 2020 12:48		 Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatı memnuniyetle karşılandı
28 Temmuz 2020 10:51
İkram çay ve kahvede çevre katılım payı yok
27 Temmuz 2020 10:09		 AVM'ler kiracılarına ne yapacaklarını şaşırdılar
26 Temmuz 2020 14:30
Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
25 Temmuz 2020 08:05		 Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
23 Temmuz 2020 09:45
Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
23 Temmuz 2020 09:33		 Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
22 Temmuz 2020 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:04 - İşte yasanın detayları: Sosyal medyada unutulma hakkı08:01 - Dayakçı vekil özür diledi07:59 - Kaftancıoğlu'nun o sözleri kızdırdı07:57 - Ayasofya ziyaretlerinde uzun kuyruklar oluşuyor07:49 - 5 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kitap çıkarıyor07:45 - 'Halı sahalar açılsın'
07:45 - Uzay yolcuğu başlıyor! Fiyatı belli oldu07:37 - Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası07:30 - Tecavüz mağduru kadına HDP'den şok cevap!07:20 - Çoğunun Türkiye'de ofisi yok07:05 - Google aramalarında reklam çıkmayacak06:40 - İşkencenin adı 'defile': FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş
06:30 - Bazı bölgeler parçalı bulutlu olacak - Haritalı06:10 - F-16'larımız Azerbaycan'da02:53 - Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı02:31 - Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı02:13 - İşçi sendikalarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı
02:11 - TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazetede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, bu yıl erken ödenir mi?
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
İşçi sendikalarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı
İlksan, öğretmen aidatlarıyla okul yapıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
brahim darri 1
çakmakla soda açmak 1
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
kurban bayramı 1
fabrice n'sakala 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
eserekli 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 2
tuzlaspor 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam