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'Halı sahalar açılsın'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan halı sahaların tekrar faaliyete geçmesini isteyen Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF) Başkanı Bahadır Bulut, "Çok mağdur olduk. 500 bine yakın aile buradan geçimini sağlıyor" dedi.
 30 Temmuz 2020 07:45
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'Halı sahalar açılsın'

Milliyet'ten Gülden Çoktan 'ın haberine göre: Türkiye'de yeni normalleşme süreci kapsamında birçok yerin tekrar hizmete girdiğini ancak sektörlerinin açılmadığını söyleyen HFF Başkanı Bahadır Bulut, 28 Mayıs'ta açıklanan karar sonrası 1 Haziran'da kapılarını açtıklarını ancak İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıyla işletmelerin 2 Haziran'da tekrar süresiz kapandığını söyledi. Bulut, beş aydır kapalı durumda olan halı sahaların ve futbol okullarının kontrollü şekilde tekrar hizmete açılması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na üçüncü kez dilekçe yazdığını söyledi.

500 bin aile mağdur

Türkiye genelinde 20 bin halı sahada gereken her türlü tedbirin alındığını kaydeden Bulut, "Yeni normalleşme ile birlikte havuzlar, hamamlar, düğün salonları gibi aklınıza gelebilecek birçok yer açıldı. Spor kompleksleri olarak halı sahalar açılmadı. Türkiye genelinde 20 bin halı saha var. Bunların işbirlikçileri ile birlikte 500 bine yakın aile buradan geçim sağlıyor. 10 milyona yakın insan da halı sahada top oynuyor. Bir sürü mail alıyorum. Sağlık Bakanlığı'na üç kez yazı yazdık. Ama geri dönüş olmadı" şeklinde konuştu.

'Zor durumdayız'

Kurban Bayramı'ndan sonra halı sahaların açılmasını beklediklerini söyleyen Bulut, "81 ildeki bütün halı sahalarımızda gereken her türlü tedbir alınmıştır. 'Yarın açıyoruz' deseler açabiliriz. İnsanlar halı sahalara gidemeyince sokaklarda oynuyor. Sokakta oynayacaklarına dezenfekte edilecek bir ortamda oynamaları daha sağlıklıdır. Çoğu halı saha sahibi arkadaşımıza icra geldi. Zor durumdayız" diye konuştu.
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