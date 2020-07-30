Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası



Türk Tabipler Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'ın meslekten 6 ay süreyle men edilmesi yönünde karar aldı. Aydın, Şule Çet davası dosyasına giren raporda, "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" ifadelerini kullanmış, hazırladığı rapor kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Aydın hakkındaki gelişmeyi kişisel Twitter hesabından duyuran Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "Şule'nin davasında; 'Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir' şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın'a Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edilmiştir" sözlerini kullandı.