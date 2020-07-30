Ayasofya ziyaretlerinde uzun kuyruklar oluşuyor
Ayasofya Camisi'ne ziyaretler sürerken namaza gelenler ile namaz saatleri dışında ücretsiz ziyaret gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturuyor.
|30 Temmuz 2020 07:57
|Yazdır
Vakit namazlarını kılmak için Ayasofya'nın önünde uzun kuyruklar oluşturanlar kadın ve erkek olarak ayrılıp iki koldan camiye giriyor. Bir yandan da Ayasofya Camisi'nde namaz kılınan alanları genişletmek için çalışmalar sürüyor. Camii içerisinde namaz kılınırken görevliler de, hem yeni ayakkabılıklar yerleştiriyor, hem de üzerine halı konulacak alanların altına keçe serme işlemini sürdürüyor.
Ayasofya Camisi'nin dün özel bir ziyaretçisi vardı. 1 aylık Harun bebek, babası Ahmet ve annesi Eda Taş ile birlikte Ayasofya Camisi'ne geldi. Babasının kucağında annesine poz verdi.
AMERİKAN ELÇİSİ DE AYASOFYA'DAABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, dün Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti. Satterfield ve beraberindeki heyete İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Heyet bir saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Yanında kızı da olan Satterfield ile Darnell Rüstempaşa ve Fethiye Camii'ni de ziyaret etti.
TEK KULLANIMLIK BAŞÖRTÜSÜ VE TULUMNamaz vakitleri dışında Ayasofya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı kadın turistlere tek kullanımlık başörtüsü ve tulum satışı yapılıyor. Müze döneminde kullanılan girişe geçici bir gişe kuruldu. Gişeye yönlendirilen turistlere 5 TL karşılığında tek kullanımlık başörtüsü ve 20 TL karşılığında da mavi renkli tulum satışı yapılıyor. Turistler ziyaretlerini bu örtü ve tulumla gerçekleştiriyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
30 Temmuz 2020 07:37
|Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
30 Temmuz 2020 02:53
|İşçi sendikalarının üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı
30 Temmuz 2020 02:13
|TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazetede
30 Temmuz 2020 02:11
|Sağlık Bakanlığından kamu zararı konulu genelge
30 Temmuz 2020 02:08
|İlksan, öğretmen aidatlarıyla okul yapıyor
30 Temmuz 2020 01:58
|Bitlis Valiliği çalışmıyor, Nemrut Gölü'ne gidilemiyor
30 Temmuz 2020 00:59
|Diyanet, 3 sınavın sonuçlarını açıkladı
30 Temmuz 2020 00:30
|Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
30 Temmuz 2020 00:04
|Tashihi Huruf açıldı
30 Temmuz 2020 00:02