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Kaftancıoğlu'nun o sözleri kızdırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "CHP Parti Meclisi'ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın seçilmemesi için elinden geleni yaptığını söylediği" iddiası, tartışmalara neden oldu. Kaftancıoğlu'nun Genel Merkez tarafından uyarıldığı öğrenildi
 30 Temmuz 2020 07:59
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Kaftancıoğlu'nun o sözleri kızdırdı

Hürriyet'ten Rifıat Başaran'ın haberine göre:

CHP'nin haftasonu Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti. Kaftancıoğlu'nun bunun sebebi olarak "Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dediği öne sürüldü.

HÜRRİYET'E KONUŞTULAR

İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU: DELEGELERİMİZ SEÇİMİNİ YAPTI

Kaftancıoğlu iddialarla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.

TUNCAY ÖZKAN: PARTİMİ TARTIŞTIRMAM

Tuncay Özkan ise Hürriyet'e "Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım" dedi.

YILDIRIM KAYA: PARTİDE BİRLİK KURARAK DOSTLARINIZLA YÜRÜRSÜNÜZ

Yıldırım Kaya da tepkisini, "Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz" sözleriyle dile getirdi.
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