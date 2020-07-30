Dayakçı vekil özür diledi
|30 Temmuz 2020 08:01
|Yazdır
Eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı için HDP'den 2 yıl süreyle uzaklaştırılan Muş Milletvekili Mensur Işık, yazılı açıklama yaparak bütün kadınlardan özür diledi.
Işık'ın Twitter'dan yaptığı açıklama özetle şöyle: "Tüm bu yaşananların kişisel olarak programımızı içselleştirememiş olmaktan kaynaklanan bir yetersizlik ve eksiklik olduğunu belirterek, partime ve onun kadın özgürlük mücadelesine yapılan saldırılara sebep olduğum için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kapsamda partimin aldığı ve alacağı her kararı sonsuz bir saygıyla karşıladığımı ve yaşadığım eksiklikleri aşmak için bundan sonra özel bir gayret içinde olacağımı ifade etmek isterim. Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın hatası, yanlışı, eksikliği bana aittir. Bu nedenle eşimden, çocuklarımdan, partimden, Kadın Meclisimizden ve bütün kadınlardan özür diliyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaftancıoğlu'nun o sözleri kızdırdı
30 Temmuz 2020 07:59
|Tecavüz mağduru kadına HDP'den şok cevap!
30 Temmuz 2020 07:30
|F-16'larımız Azerbaycan'da
30 Temmuz 2020 06:10
|Mera Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Temmuz 2020 01:46
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı
30 Temmuz 2020 00:51
|30 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2020 00:03
|Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı
29 Temmuz 2020 23:41
|Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
29 Temmuz 2020 23:33
|İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı
29 Temmuz 2020 23:30
|Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
29 Temmuz 2020 23:22