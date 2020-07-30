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MTA'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul dersi

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İBB'nin Kanal İstanbul alanında "267 heyelan alanı tespit ettik" yalanını MTA çürüttü: Aktif heyelan hareketi yok
 30 Temmuz 2020 08:14
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MTA'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul dersi

İBB'nin Kanal İstanbul güzergahında 63'ü etkin 267 heyelan alanı tespit ettiklerini açıklaması ve yine projenin depremi tetikleyeceğine yönelik bilimdışı açıklamaları ÇED raporu kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerle çürütüldü. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Heyelan Envanteri ve Türkiye Heyelan Haritasının bütünüyle incelendiği çalışmalar neticesinde "Kanal güzergahı boyunca herhangi bir aktif heyelan hareketi gözlenmemiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

200 BİLİM ADAMI ÇALIŞMALARA KATILDI: Bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı.

AKTİF VE YENİ HEYELAN RİSKİ YOK: Heyelan durumu 1/25.000 ölçekli MTA Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, proje güzergahı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı.

21 METRE DERİNLİK FAY HATTINI TETİKLEMEZ: İstanbul'da bugün yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte bir depreme dair hazırlık yapıldığı ifade edilirken, 21 metre derinliğinde bir kanalın kilometrelerce derinlikteki bir fay hattını tetiklemesinin bilimle izah edilemeyeceği savunuldu.
Sabah
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