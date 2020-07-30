Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Niğde'de kadın cinayeti
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
|30 Temmuz 2020 08:35
|Yazdır
Niğde'de bir kişi, eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmaya gitti.
Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi Süheyla, annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Meral ve Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
30 Temmuz 2020 08:38
|Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
30 Temmuz 2020 08:19
|Elmalılı olayı yasak aşk mı? Kumpas mı?
30 Temmuz 2020 08:09
|Mardin'de bir polis memuru intihar etti
29 Temmuz 2020 23:23
|Kaportacıdan müşterisine akıl almaz tuzak!
29 Temmuz 2020 22:35
|13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi
29 Temmuz 2020 22:17
|Emekli polis memuru, akrabaları tarafından darp edildi
29 Temmuz 2020 21:52
|Söktüğü elektrikli süpürge motoru canından etti
29 Temmuz 2020 21:22
|Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan yakalandı
29 Temmuz 2020 19:13
|Vuran 15 vurulan 13 yaşında!
29 Temmuz 2020 18:35