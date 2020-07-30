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700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarı tarafından 'korsan' tadilat yapıldığı belirlendi. Tarihi kervansarayın merdivenleri granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı
 30 Temmuz 2020 08:38
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700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu

Afyonkarahisar'da, 700 yıllık tarihe sahip olan Eğret Kervansarayı'nın giriş bölümünde yer alan merdivenlerin bulunduğu alanda zaman içerisinde yaşanan tahribatı fark eden Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan yapıda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri almadan tadilat yaptırdı. Kervansaray girişindeki merdivenler granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

"1370- 1380 YILLARINDA İNŞA EDİLMİŞ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın kültür varlıkları açısından oldukça zengin bir şehir olduğunu aktaran Tanır, "Afyonkarahisar'ın simgesi olan Karahisar Kalesi çevresinde 480'in üzerinde tarihi yapı var. İlçelerimizde kervansaraylarımız var, tarihi yapılarımız var ve toplamda camileriyle beraber 1000'in üzerinde kültür varlığının olduğunu ifade edebiliriz. Afyonkarahisar'da bu anlamda oldukça zengin kültür varlığına sahip. Bu kültür varlıklarının korunması için de devletimiz belli kanuni çerçeveler çizmiştir. Bu kanunlardan biri de 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'dur. Eğret Kervansarayı da Anıtkaya'da bulunan bir kervansaraydır. Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında yapılmış olan kervansaray 1370- 1380 yıllarında inşa edilmiştir. Kışın kuvvetli geçtiği dönemlerde oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir" dedi.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

700 yıllık kervansarayın aslına uygun olarak restore edilmediği yönündeki haberin ardından inceleme başlatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Haberin çıkmasının ardından Vali Gökmen Çiçek talimat verdiler. Sayın valimizin talimatı üzerine hemen önce uzmanlarımızı gönderdik, ardından da bizzat kervansaraya giderek yerinde inceledim. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlarımızın raporları da hazırlandı. Biz, kültür varlığı olarak mülkiyeti Vakıflara da ait olduğu için Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. Bu konu hukuksal bir süreç olduğu için Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç işleyecek ve incelemeler sonrasında sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Sayın valimizin de bizzat takip ettiği bir konudur ve kendisinin de kültür varlıklarına bu tür zarar verilmesini tasvip etmedikleri gibi, hassasiyetle bu eserlerimizin korunması arzu ediyor. Bize de talimatları bu yönde" diye konuştu.

Kervansarayla ilgili izlenecek yolu da anlatan Tanır, şöyle dedi:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlarımız da incelemelerini tamamladı. Biz yaşanan olayla ilgili Koruma Kurulu'na, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Savcılığı'na yazımızı yazdık. Bundan sonraki süreçte, burayla ilgili yasaya aykırı bir hüküm çıktığı zaman Vakıflar Bölge Müdürlüğü kervansarayın projeye uygun yapılabilmesi için plana aykırı yapılan alanlarla ilgili yeni proje hazırlayacak. Hazırladığı projeye göre de uygun olarak restorasyonunu yapacak. Koruma Bölge Kurulu da uygunluk kararı verecek. Kervansarayın ilk yapısına uygun olarak yapılıp yapılmadığının uygunluk kararı verildikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacak."
DHA
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