Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği duyuruldu
|30 Temmuz 2020 08:27
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Yükseköğretim Kurulu'nun Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MURAT ERMAN'IN İSTİFASI
Siirt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Murat Erman, 29.07.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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